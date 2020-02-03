اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بشأن ليبيا في جنيف

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن ممثلين عن الأطراف الليبية يجتمعون في جنيف، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقالت الأمم المتحدة في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" عربية، إن خمسة من كبار الضباط الذين عينهم
ويدير هذه المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد رغم مقررات مؤتمر برلين.
وتعهدت روسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قمة في برلين الشهر الماضي بوقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها.
وكان الجيش الليبي، أطلق في أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة، وحقق تقدما كبيرا في هذا الإطار.
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