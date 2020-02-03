المملكة تدعو الدول الإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، أمس، إننا «مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس».
وأضاف وزير الخارجية، بأن الرياض متمسكة بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لا بد من التذكير بأن منظمة التعاون الإسلامي قد تأسست في أعقاب حادثة إحراق المسجد الأقصى في القدس الشريف، لتكون بمثابة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، والمدافع عن قضايا دوله ومصالحها، والساعي لتحقيق استقرار وأمن شعوبها».
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