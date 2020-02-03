كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: مجلس الأمن الدولي قد يناقش "صفقة القرن" مع كوشنر هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر في مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، "في خلال هذا الأسبوع، من الممكن أن يناقش المجلس خطة التسوية الشرق أوسطية المقترحة من الولايات المتحدة الأمرريكية، مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".

وقال المصدر: إن "هذا اللقاء قد يتم في وقت لاحق من، هذا الأسبوع، على شكل مشاورات مغلقة"، مضيفاً أنه "من المفترض أن يناقش الاجتماع خطة السلام الأمريكية، المعروفة بـصفقة القرن".

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، خطته لتسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.