عاجل.. المسماري: معيتيقة تحولت بشكل شبه كامل إلى قاعدة تركية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الاثنين، إن "تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، ونقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة"، موضحاً أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا. كما كشف عن باقي أسماء قادة المقاتلين السوريين في ليبيا.

وتابع اللواء المسماري: أن "حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا"، لافتاً إلى أن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا، مؤكداً على أن "قاعدة معيتيقة تحولت بشكل شبه كامل إلى قاعدة تركيا".

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن الجيش الوطني سيرد بقوة على أي خرق أمني، مؤكدًا على أن "الفوات على استعداد تام".