بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مياء اليوم الإثنين، إن "الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار؛ لإعطاء فرصة للحل السلمي وتعرية العدو أمام المجتمع الدولي، ونجن نقود معركة استثنائية ضد الإرهاب".

وأضاف: إن "الالتزام بوقف إطلاق النار فضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب".

وتابع: إن "أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، وأصبحت سياسته واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية".