كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم الجوية السورية، مساء اليوم الإثنين، طائرتين مسيرتين قرب القاعدة، حسبما ذكر التلفزيون السوري، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وتدير روسيا، هذه القاعدة الجوية في الوقت الحالي، منذ تدخلها في حرب سوريا عام 2015 دعمًا للرئيس بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، في خبر عاجل: "المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم في ريف اللاذقية".

وأسقطت القوات الروسية في سوريا، في يوم 20 يناير الماضي، طائرات مسيّرة، أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية، من دون وقوع أي خسائر.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان حينها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافا جوية على بعد مسافة أمنة من القاعدة"

وأعلنت روسيا أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

وتتخذ القوات الروسية من "حميميم" قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرًا لإنطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وقد وقعت روسيا اتفاقًا مع سوريا، في شهر أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

وكانت موسكو أعلنت بعد مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.