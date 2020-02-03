كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل: نتنياهو يلتقي البرهان ويتفقا على تطبيع العلاقات بين الدوليتن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، مضيفاً إن "نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".
هذا ولا تقيم السودان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أنه في يناير 2016، قال وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور: إن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل ممكن بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية".
ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم أمس الأحد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، فإن "وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ودعاه لزيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".
وقال نتانياهو، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التقيت في العاصمة الأوغندية برئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، واتفقت معهعلى التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين".