إسرائيل: نتنياهو يلتقي البرهان ويتفقا على تطبيع العلاقات بين الدوليتن

التقى رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، مضيفاً إن "نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".