نشطاء يدقون ناقوس الخطر بشأن الحالة الصحية للمعتقل محمد الحاكي

دق عدد من النشطاء ناقوس الخطر بشأن الحالة الصحية للمعتقل” محمد الحاكي”، المتواجد بسجن جرسيف، والمحكوم عليه بـ15سنة سجنا نافذا، على خلفية”حراك الريف”.

وكشفت الناشطة الحقوقية، سارة سوجار، في تدوينة لها، اليوم الاثنين، على “فايسبوك”، وضعية محمد حاكي بـ”السيئة جدا”، وتقتضي تدخلا طبيا مستعجلا، مضيفة أن “إدارة السجن المذكور، لا تتفاعل مع مطلب الحاكي بتوفير العلاج له” .

وكانت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، قد أعلنت قبل أيام، أن المعتقلين الأربعة بسجن المحلي في مدينة “جرسيف”، سيدخلون في إضراب عن الطعام، ابتداء من تاريخ 3 فبراير المقبل.

وأوضحت “ثافرا”، أن “المعتقلين حاكي محمد، البوستاتي وسيم، إضافة إلى اضهشور زكرياء، واغيذ سمير، أعلنوا عن دخولهم معركة الأمعاء الفارغة، بعد تماطل إدارة سجن “جرسيف” في ترحيلهم إلى سجن “رأس الما”، إضافة إلى حرمان محمد حاكي من حقه في التطبيب.

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وكانت “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، قد أكدت في تقرير لها، صدر قبل أيام ، بأن وضعية هؤلاء المعتقلين جد مأساوية”.

وأفادت في ذات التقرير ، أن المعتقل السياسي محمد حاكي تم حرمانه من حق التطبيب..، علما أن المعتقل المذكور ، راسل إدارة السجن قصد نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى”.