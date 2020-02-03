فيروس كورونا: تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة

أعلن مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية عن تسجيل ثلاث حالات أخرى للإصابة بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا، وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الولاية إلى 6 و 11 حالة على مستوى البلد.

وقال مسؤول في مقاطعة سان بينيتو، إن زوجين عادا مؤخرا من منطقة ووهان في الصين، تأكد أنهما حاملين للفيروس.

وقالت وكالة الصحة والخدمات الاجتماعية بالمقاطعة إن الاثنين، لم يغادرا منزلهما منذ عودتهما من الصين، مشيرة إلى أن الامر يتعلق بثاني حالة انتقال للفيروس من شخص لآخر في الولايات المتحدة.

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وأكد مسؤولو الصحة، أمس الأحد، في كاليفورنيا حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا لدى سيدة من مقاطعة سانتا كلارا تعد الثانية في المقاطعة، فيما يؤكد المسؤولون أنه لم يتم اكتشاف حالة لانتقال الفيروس من شخص إلى آخر في هذه المنطقة.

وفي حصيلة جديدة ، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الإثنين، أن حالات الوفاة جراء تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد ارتفعت إلى 360، فيما بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة في أنحاء البلاد 14380 حالة.

ووفق اللجنة الوطنية للصحة بإقليم خوبي، تم تسجيل 2103 حالة إصابة جديدة بالإقليم بتاريخ أمس الأحد، من بينها 1033 حالة بمدينة ووهان مركز تفشي المرض.