الممثل المصري كريم عبد العزيز يروي تفاصيل حضوره مباراة لكرة القدم في البطولة المغربية

قال الممثل المصري، كريم عبد العزيز، أخيرا، إن زيارته الأولى للمغرب، شهدت موقفا غريبا، إذ عامله جمهور كرة القدم في مدينة تطوان كأنه جاسوس، ظنا منهم أن يشجع منافس فريق مدينتهم في مباراة، جمعتهم مع الجيش الملكي.

وكشف عبد العزيز في لقائه مع برنامج “صاحبة السعادة”، أنه حل في مدينة تطوان لحضور مهرجانها، وتزامن ذلك مع مباراة لفريق المغرب التطواني، فقرر حضورها، متسلحا بعلم المغرب في جيبه، ليستخدمه في حالة مواجهته مشكلة مع الجماهير التطوانية، التي ظنت أنه من جمهور الجيش، قبل أن تتعرف عليه، عند دخوله إلى الملعب رفقة مسؤولين.

وأضاف كريم عبد العزيز أن كل الجماهير تتعصب لفريقها، لكنها تلتقي في حب الوطن، وذلك ما جعله يحمل معه علم المغرب في جيبه.

وكان الجمهور قد ألقى التحية على كريم عبد العزيز، قبيل انطلاق المباراة، بعدما تعرفوا عليه، وهو في طريقه إلى المنصة الشرفية لملعب سانية الرمل، رفقة مسؤولين من فريق الحمامة البيضاء.