أمكراز: القطاع الخاص هو المشغل الأساسي ومسؤولية الحكومة تتمثل في مساندته

قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي، ليس في المغرب فقط وإنما في العالم.

وأوضح الوزير خلال جوابه على سؤال شفوي بعد زوال اليوم بمجلس النواب، أن مسؤولية الحكومة تتمثل في دعم القطاع الخاص ومساندته ليقوم بدوره في التشغيل، وتمنحه الإمكانيات الكفيلة بالقيام بالدور المنوط به في هذا المجال، ويوفر الشغل اللائق لابناء المغاربة.

وشدد الوزير على أن الذي يجب التركيز عليه، هو النجاعة في برامج تشغيل الشباب في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الفرص المتواجدة في التشغيل الذاتي غير متواجدة في التشغيل المأجور.

وأوضح المتحدث، أن مساندة التشغيل الذاتي وتقويته، يدعم الاقتصاد الوطني برمته وليس فقط تشغيل الشباب، مركدا أن اقتصاديات عدد من الدول تقوم على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.