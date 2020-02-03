ترقب لمن يخلف سيطايل في إدارة الأخبار في القناة الثانية.. هؤلاء مرشحون محتملون

تشهد القناة الثانية حالة من الترقب في انتظار أن تتبين هوية الشخص، الذي قد يخلف مديرة الأخبار السابقة، سميرة سيطايل، التي غادرت، قبل أيام، المنصب، بعدما عملت بالقناة لأكثر من ثلاثة عقود.

ويُتداول اسم حميد ساعدني، نائب سيطايل، وكذا رضى بنجلون، مدير البرامج الإخبارية، في القناة كأبرز المرشحين، المحتملين لخلافة سيطايل في قيادة قطب الأخبار.

كما يطرح بعض أسماء أخرى من داخل القناة، وخارجها كمرشحين لتولي المنصب، لعل أبرزهم، جامع كولحسن، مقدم برنامج “مباشرة معكم” في القناة ذاتها.

وكانت سيطايل قد غادرت، نهاية شهر يناير الماضي (الجمعة)، القناة الثانية بعد سنوات طوال من سيطرتها على مديرية الأخبار.

وكرمت القناة سيطايل في آخر يوم عمل لها، ببلاغ طويل تحدثت فيه عن إنجازاتها المهنية، والتسييرية للقناة، واصفة إياها بـ”المرأة الملتزمة”.