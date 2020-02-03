نتنياهو والسودان: تبييض النظام لدى واشنطن وحل لأزمة طالبي اللجوء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تطبيع العلاقات مع السودان، في ظل حكم المجلس السيادي الذي يقوده العسكر، حيث لفتت تقارير صحافية إلى أن خطوة نتنياهو تهدف إلى فتح أجواء السودان أمام الرحلات الإسرائيلية، وحل أزمة طالبي اللجوء، مقابل التوسط في تحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم الإثنين، نه ليس لديها أي علم بشأن لقاء رئيس المجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بنتنياهو، الذي أعلن عنه الأخير في وقت سابق اليوم، مشيرًا إلى سلسة من الإجراءات تمهيدا لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك حسبما أوردت قناة "الجزيرة" الإخبارية، عقب إعلان نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقه "تويتر"، أنه التقى البرهان في أوغندا، واتفقا على "بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".

في المقابل، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن اللقاء الذي جمع بين البرهان ونتنياهو استمر نحو ساعتين، وأوضح أن "الطرفين ناقشا إمكانية السماح للطائرات الإسرائيلية التحليق في الأجواء السودانية وذلك لتقصير مدة الرحلات إلى أميركا الجنوبية".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي (لم تحدده) قوله إن الاتصالات مع السودان بدأت منذ نحو، حيث تسعى السودان إلى وساطة إسرائيل لـ"لفتح أبواب" إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام السودان، بما في ذلك إقناع الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي عقوبة أثرت عميقا في اقتصاد البلاد وسمعتها السياسية.

ووفقًا للمراسل السياسي للقناة، فإن نتنياهو طرح هذه المسألة أمام بومبيو خلال لقائهما في واشنطن في الأسبوع الماضي، الأمر الذي حرّك المياه الراكدة في هذا المستنقع، حيث دعا بومبيو، بالأمس، البرهان، لزيارة العاصمة الأميركية واشنطن، الأسبوع المقبل.

وعلى صلة، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أن "التعاون (الذي أشار إليه بيان نتنياهو) بين البلدين من المرجح أن يؤثر على الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل عبر الأجواء السودانية". وزعم المصدر أن "هناك توجه عام لدول إسلامية وعربية وأفريقية بالتقرب من إسرائيل".

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ولمّح مقربون من نتنياهو، بحسب "هآرتس"، إلى أن "إقامة علاقات رسمية مع السودان من شأنه أن يساعد إسرائيل في ترحيل طالبي اللجوء السودانيين المقيمين في إسرائيل". ووفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حوالي سبعة آلاف طالب لجوء سوداني في إسرائيل.

وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن "نتنياهو يعتقد أن السودان يمضي في اتجاه جديد وإيجابي، وقد عبر رئيس الحكومة (نتنياهو) عن رأيه هذا لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو"، وتابع: "يريد البرهان مساعدة بلاده في القيام بعملية تحديث من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على خارطة العالم".

في وقت سابق، اليوم، ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي مسؤولين سودانيين خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك بالتزامن مع تقارير صحافية سودانية أشارت إلى أن البرهان يزور العاصمة الأوغندية خلال تواجد نتنياهو، في زيارة غير معلنة.

وأفادت صحيفة "سودان تربيون"، بأن البرهان غادر إلى كمبالا دون إعلان رسمي، وسط غموض يحيط بتوقيت الزيارة التي تتزامن مع وصول نتنياهو.

فيما قالت صحيفة" الانتباهة" السودانية على موقعها الإلكتروني: "تزامن وصول نتنياهو مع هبوط طائرة رئيس مجلس السيادة لإجراء مباحثات مع نظيره الأوغندي حول القضايا المشتركة الإقليمية في زيارة غير معلنة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر مرافق لنتنياهو خلال زيارته إلى أوغندا، أن الأخير يقول إنه "سيعلن قريبًا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة عربية (لم يحددها)"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.