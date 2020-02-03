الخميس: اجتماع لمجلس الأمن مع كوشنر لبحث "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس المقبل، لتقديم عرض من صهر الرئيس دونالد ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر، لخطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية، مساء اليوم، الإثنين، إذ "ترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والاستماع إلى مواقف الدول الـ14 الأخرى في المجلس"، بحسب المصادر.

ويعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتوقع إلى نيويورك في 11 شباط/ فبراير الجاري، ليؤكد أمام لأمم المتحدة الرفض الفلسطيني للخطة الأميركية، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي.