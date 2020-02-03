وفد من الهلال الأحمر الإماراتي يزور مؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا

الإثنين 3 فبراير 2020

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأحد ، مؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا، لبحث سبل التعاون المشترك التي تخدم مرضى القلب. وكان في استقبالهم رئيس المؤسسة محمد عوض باشعيب، الذي رحب بوفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وقدم شرحٍ واف حول الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تقدمها المؤسسة لمرضى القلب ومركز نبض الحياة الذي يقدم خدمات متواصلة في علاج وجراحة أمراض القلب، واستعرض الصعوبات التي تواجهها المؤسسة وآلية تطويرها.

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وعبر " باشعيب " عن امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الهامة التي قام بها وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي, لبحث المشاريع المشتركة بين الجانبين التي تخدم مرضى القلب.

وجال الوفد في أقسام المركز للوقوف على الحالات المرضية، وأطلع على الإحتياجات الإنسانية للمركز وما يمكن أن يتم تقديمه له من دعم، وتعرف على أحدث المواصفات التقنية والطبية التي تم اعتمادها في إنشاء المركز، ومستوى رعاية مرضى القلب، بما في ذلك التدخل الجراحي ومنها عملية القلب المفتوح و خدمات العلاج، والوقاية، والتوعية التي يقدمها المركز لمرضاه.

وفي ختام الزيارة تقدم رئيس الوفد السيد حميد الشامسي، بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال، مشيداً بدور المركز المتميز وما يقدمه للتخفيف من معاناة المرضى في حضرموت والمحافظات المجاورة.