شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تطلق النار على شخص هاجم ضبّاط داخل مركز شرطة والان نبدء بالتفاصيل
قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن الشرطة أطلقت النار على شخص مسلح بسكين وأصابته بعد أن هاجم الضباط داخل مركز للشرطة في شرق فرنسا اليوم الاثنين.
وأضاف المتحدث أن المهاجم الذي أصاب أحد رجال الشرطة في يده نقل إلى المستشفى. وقال المتحدث إنه لم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.
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