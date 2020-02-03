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الشرطة الفرنسية تطلق النار على شخص هاجم ضبّاط داخل مركز شرطة

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قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن الشرطة أطلقت النار على شخص مسلح بسكين وأصابته بعد أن هاجم الضباط داخل مركز للشرطة في شرق فرنسا اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث أن المهاجم الذي أصاب أحد رجال الشرطة في يده نقل إلى المستشفى. وقال المتحدث إنه لم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.

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