شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية : سنتوقف عن استيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين أنها قررت وقف استيراد المنتجات الزراعية والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية.

وأضافت الحكومة الفلسطينية في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس إن هذا القرار يأتي في إطار "التعامل بالمثل في موضوع وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية".

وقال كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في وقت سابق إن القرار الإسرائيلي "وقف تصدير المحاصيل الزراعية من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى الأسواق الإسرائيلية جاء بعد قرار فلسطيني أحادي الجانب بوقف استيراد العجول من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية".

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان اليوم "إن فلسطين استوردت خضار وفواكهه من إسرائيل خلال العام 2018 بما قيمته 300 مليون دولار في حين بلغت قيمة ما تم استيراده من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر ما قيمته 100 مليون دولار في ذات العام". وأضافت في بيانها أن " قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى العالم والبالغة 130 مليون دولار".

وقالت الوزارة "وارداتنا من المنتجات الزراعية بلغت 600 مليون دولار من إسرائيل وهي تمثل ما نسبته 71% من حجم الواردات الزراعية من مختلف بلدان العالم والبالغة 850 مليون دولار خلال العام 2018".

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ولم تصدر بعد بيانات العام 2019 والتي يرى مراقبون أنها ستكون قريبة من بيانات العام 2018 .

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت قبل حوالي أربعة أشهر وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وأوضحت في حينه أن قيمة هذه الواردات تصل الى حوالي 80 مليون دولار سنويا.

وقال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات في وقت سابق إن هذه الخطوة تأتي في إطار "الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل".

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في تنفيذ هذه الخطوة في ظل سيطرة إسرائيل التامة على المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية.