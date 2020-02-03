2020-02-03 | 19:40
0 مشاهدة
كشف تقرير صحفي، عن وجود أزمة بين اثنين من نجوم فريق برشلونة، عكرت الأجواء داخل غرفة خلع الملابس للفريق الكتالوني.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه خلال مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، حدثت مشادة بين اثنين من نجوم البارسا لم يتم الإفصاح عن اسميهما، قبل أن يتدخل لاعبو الفريق لتهدئة الأمور، سريعا.
وأضافت الصحيفة: "أثر الموقف على الفريق، وظهر ذلك خلال مواجهة ليفانتي أمس الأحد، حيث لم يتجمع اللاعبون بالدائرة المُعتادة قبل المباريات التي عادة ما يقوم خلالها ميسي، وبيكيه بإلقاء كلمة تشجيعية لزملائهم".
وحقق برشلونة الانتصار في معقله "كامب نو" بالأمس بنتيجة (2-1) على ليفانتي، ومازال يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر والغريم التقليدي ريال مدريد.
وأضافت الصحيفة: "أثر الموقف على الفريق، وظهر ذلك خلال مواجهة ليفانتي أمس الأحد، حيث لم يتجمع اللاعبون بالدائرة المُعتادة قبل المباريات التي عادة ما يقوم خلالها ميسي، وبيكيه بإلقاء كلمة تشجيعية لزملائهم".
وحقق برشلونة الانتصار في معقله "كامب نو" بالأمس بنتيجة (2-1) على ليفانتي، ومازال يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر والغريم التقليدي ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة النجوم تُعكر الأجواء في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.