أزمة النجوم تُعكر الأجواء في برشلونة

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه خلال مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، حدثت مشادة بين اثنين من نجوم البارسا لم يتم الإفصاح عن اسميهما، قبل أن يتدخل لاعبو الفريق لتهدئة الأمور، سريعا.

وأضافت الصحيفة: "أثر الموقف على الفريق، وظهر ذلك خلال مواجهة ليفانتي أمس الأحد، حيث لم يتجمع اللاعبون بالدائرة المُعتادة قبل المباريات التي عادة ما يقوم خلالها ميسي، وبيكيه بإلقاء كلمة تشجيعية لزملائهم".

