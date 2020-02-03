الامم المتحدة تدعو لحماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف

وقالت البعثة في بيان لها أطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يجب حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف من التخويف".

وأضافت أن "التهديدات ضد اولئك الذين يعبرون عن ارائهم تقوض الزخم نحو تلبية مطالب الشعب الشرعية واطالة الازمة".



وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.