مصدر طبي: إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة انفجار عبوة قرب جسر في الناصرية

أفاد مصدر طبي، الاثنين، بأن ثلاثة أشخاص اصيبوا نتيجة العبوة التي انفجرت قرب جسر الحضارات في الناصرية، اليوم الاثنين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح نتيجة انفجار العبوة الصوتية قرب جسر الحضارات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار اليوم". يشار الى أن عبوة صوتية كانت موضوعة داخل عجلة قرب جسر الحضارات في الناصرية، اليوم الاثنين، انفجرت.

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