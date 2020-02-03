انفجار عبوة قرب جسر الحضارات في الناصرية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة صوتية قرب جسر الحضارات في الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية كانت موضوعة داخل عجلة مدنية بالقرب من جسر الحضارات في الناصرية انفجرت، ما اسفر عن تضرر في العجلة فقط".

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا به".