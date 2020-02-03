العامري: الاساءة للصدر مرفوضة

اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، الاساءة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنها "مرفوضة". وقال العامري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نرفض الاساءة من بعض المأجورين للرموز الدينة وخصوصاً على السيد مقتدى الصدر الذي يتعرض من اقلام ومواقع مأجورة للإساءة اليه".



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