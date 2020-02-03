فلسطين تقرر منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى أسواقها

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قوله، إن "الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكة والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية". ويأتي هذا القرار بحسب ملحم "رداً على قرار وزير جيش الاحتلال الصهيوني نفتالي بينيت منع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الفلسطينية".



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجمعة، عبر حسابه على موقع تويتر عن "وقف استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل ابتداء من مساء الأحد". وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجمعة، عبر حسابه على موقع تويتر عن "وقف استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل ابتداء من مساء الأحد".

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