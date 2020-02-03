بالصور.. رفع كتل كونكريتية وسط بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية خلف وزارة الخارجية وسط بغداد.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها الهندسية وبمتابعة مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية خلف وزارة الخارجية ومن محيط السفارة الإندونيسية ومكتب الصليب الأحمر ضمن الزقاق 10 المحلة 220".
وأضاف البيان أنه "بعد استحصال الموافقات اللازمة تباشر بعدها الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف المواقع المذكورة".
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