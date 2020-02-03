المسماري: أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية لزعزعة استقرار العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية لزعزعة استقرار العالم.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له، أن الجيش الليبي قادر على التصدي لأي خروقات للمليشيات الإرهابية.
وأكد المسماري، أن أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للتنظيمات الإرهابية.
وتابع أن الجيش مستعد للرد على أي خروق للميليشيات، لكنه ملتزم بالهدنة، ولن يبدأ بالهجوم، مشيرا إلى أن سياسة أردوغان أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.
وأوضح أن أردوغان نقل 1500 عنصرا من تنظيم داعش في سوريا إلى ليبيا عبر مطار معتيقية، بالإضافة إلى أنه يخطط لإرسال 18 ألف أخرين.
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن جنسيات الإرهابيين الذي تم نقلهم إلى ليبيا، "سورية وعراقية وأفارقة" وأن الرواتب تصل إلى 2000 دولار.
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