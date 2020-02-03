الجيش الليبي يحاصر مرتزقة أردوغان في طرابلس

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العين الإخبارية - طرابلسالإثنين 2020/2/3 09:43 م بتوقيت أبوظبي
قوات من الجيش الليبي - أرشيفية
اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الليبي، الإثنين، مع مجموعة من المرتزقة السوريين الموالين لقوات السراج، فيما قامت قوات الجيش بمحاصرة الإرهابيين داخل منزلا يختبئون فيه في العاصمة طرابلس.
وحاول المرتزقة التقدم ناحية مواقع قوات الجيش الليبي في محور مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، لكن الجيش أفسد ذلك.
وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام عناصر الجيش أحد المنازل الذي يتحصن بداخله مرتزقة سوريون، وسط نشوب مواجهات بينهما.
وقال محمد الشايبي القائد الميداني باللواء التاسع بالجيش الليبي: "إن قواتنا سوف تتصدي لأي هجوم تشنه مليشيات السراج".
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن هدف الجيش واحد، ولم يتغير وهو التخلص من المليشيات الإرهابية، مشيرا: "ليس لدينا عداوة شخصية مع أحد، وهدفنا تحرير العاصمة من قبضة الإرهابيين".
وأضاف أن القوات المسلحة لن تتحرك من مواقعها إلا بعد أوامر القيادة العامة للجيش الليبي.
واتهم اللواء التاسع بالجيش الليبي المرتزقة الموالين لقوات السراج، بسرقة المنازل والاستيلاء عليها، بجانب سرقة أموال المصارف الليبية بفضل الاعتمادات المالية التي صرفها فايز السراج.
وأعلن رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج تخصيص نحو مليار دينار ليبي (714 مليون دولار أمريكي) لما سماه وزارة الدفاع والمجهود الحربي.
والسبت، أعلن الجيش الليبي، مقتل 71 مرتزقاً سورياً وعشرات المصابين في حالات حرجة جراء اشتباكات في طرابلس، ما يرفع أعداد القتلى والجرحى إلى أكثر من 120 حالة.
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