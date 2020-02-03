الشرطة الفرنسية تحبط حادث طعن داخل نقطة أمنية

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء الإثنين، إحباط حادث طعن داخل إحدى النقاط الأمنية، بعد ان أصاب مسلح ضابطاً بجروح.

وأكدت الشرطة أنه تم إطلاق النار على المسلح الذي كان يحمل سكيناً داخل إحدى النقاط الأمنية شرقي فرنسا.



وفتح شرطي فرنسي النار، في مدينة ديوزي، النار على شخص مسلح بسكين، ومن غير المعروف في الوقت الراهن ما إذا كان عملاً إرهابياً.

وذكرت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية أن "أحد رجال الدرك بمركز الشرطة في ديوزي جنوب شرق ميتز (موسيل)، أطلق النار على رجل مسلح بسكين، اقتحم مركز الشرطة".

Advertisements

وتوجه المدعي العام الفرنسي كريستيان ميركوري إلى مركز الدرك في ديوزي جنوب شرق ميتز (موسيل)؛ حيث أطلق أحد ضباط الدرك النار على رجل مسلح بسكين.

وقال المدعي العام الفرنسي: "أصيب منفذ الهجوم في منطقة البطن، وهو المستشفى، بينما أصيب الشرطي في يده".

وأمس الأحد، قتلت الشرطة البريطانية رجلاً مسلحاً بعدما طعن 3 أشخاص في أحد الشوارع بحي ستريثام جنوبي العاصمة لندن.

وقالت الشرطة البريطانية عبر حسابها على موقع تويتر "حتى الآن، نعتقد أن 3 أشخاص تعرضوا للطعن خلال الحادث أحدهم في حالة خطرة".

وفي التوقيت نفسه، أطلقت الشرطة البلجيكية النار على امرأة طعنت شخصين اثنين من المارة بسكين، ما أسفر عن إصابتهما بجروح في مدينة جانت شمال غربي البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.