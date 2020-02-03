الاحتلال يعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.



وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين، إن بوارج الاحتلال اعترضت قارب صيد فلسطينيا على متنه ثلاثة صيادين قبل أن تعتقلهم واقتادتهم مع القارب باتجاه ميناء أسدود الإسرائيلي.

وأضاف أن الصيادين المعتقلين هم: ماجد محمود مقداد، ورمضان علي صلاح، وعلي وائل صلاح.

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وأشار إلى أن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار ولاحقت قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة ،مساء الإثنين، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وبحسب المعطيات الفلسطينية؛ فإن قوات الاحتلال اقترفت 351 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عام 2019.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له بعنوان: "بحر غزة.. خطر الاقتراب"، يرصد أبرز أنماط الانتهاكات الإسرائيلية خلال عام 2019، إن قطاع الصيد تعرض إلى عملية تدمير منظمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري في بعض الأحيان، وتحدد مساحات الصيد، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام.

وبحسب التقرير؛ فإن قوات الاحتلال أطلقت النار 347 مرة تجاه قوارب الصيادين، واعتقلت 35 منهم وجرحت 16 وصادرت 15 مركبا وخربت 11 مرة أدوات للصيادين.