إيران ستطلق قمرا صناعيا بنهاية الأسبوع تربطه أمريكا بالصواريخ الباليستية

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إيران ستطلق قمرا صناعيا بنهاية الأسبوع

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي يوم الاثنين إن بلاده ستطلق قمرا صناعيا بنهاية الأسبوع الجاري، مسلطا الضوء على برنامج تقول الولايات المتحدة إنه واجهة لتطوير الصواريخ الباليستية.

وكتب آذري جهرمي على تويتر ”لا نخشى الفشل ولن نفقد الأمل. بصلواتكم وثقتكم في الله سيكون قمر ظفر الصناعي بحلول نهاية هذا الأسبوع... متجها نحو مدار يبعد 530 كيلومترا من الأرض“.