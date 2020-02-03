المتحدث باسم الجيش الليبي يشن هجوما حاداً على الرئيس التركي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدير شبكة إرهاب دولية لزعزعة استقرار العالم



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي له، أن الجيش الليبي قادر على التصدي لأي خروقات للمليشيات الإرهابية.

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