الإمارات تشارك في الاجتماعات التحضيرية لقمة G20

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يشارك ديوان المحاسبة الإماراتي في أول الاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين "G20" التي تعقد في الرياض مطلع فبراير.



وتعد هذه القمة ملتقى عالميا يجمع قادة ورؤساء وممثلين أكبر الاقتصادات في العالم، وذلك للعمل بشكل جماعي لاقتراح حلول فعالة ذات أثر إيجابي لتعزيز النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية والسياسية والبيئة والصحة والتعليم.

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وتشارك الإمارات في القمة كضيف وبصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إن ديوان المحاسبة سيشارك في أعمال واجتماعات محور مكافحة الفساد والرقابة المالية، وسيعمل الديوان بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لتقديم مجموعة من المبادرات بشأن مكافحة الفساد والرقابة المالية والمشاركة في اجتماعات لجنة مكافحة الفساد التابعة لقمة العشرين.

يذكر أن محور مكافحة الفساد التابع للجنة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين يسعى لتحقيق جملة من الأهداف، من بينها تفعيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الدول الأعضاء بالمجموعة، وكذلك تعزيز النزاهة والتصدي لظاهرة تضارب المصالح في مؤسسات القطاع الحكومي وفي المشاريع والقطاعات التي تملكها الدولة إلى جانب ذلك تسعى اللجنة إلى تقوية جانب التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.