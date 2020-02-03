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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويترز: رئيس السيادي السوداني يلتقي نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
الخليج 365
نقلت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، في أوغندا.
وقال المسؤول، الذي وصفته الوكالة بالكبير، إن رئيس مجلس السيادة السوداني اتفق مع نتنياهو على ”بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين“.
وأضاف المسؤول في بيان: ”يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم“.
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