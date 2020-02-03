باكستان تستأنف الرحلات الجوية مع الصين رغم كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

سمحت باكستان، الإثنين، باستئناف الرحلات الجوية من الصين وإليها، فيما عززت دول أخرى مؤخراً القيود على دخول مسافرين أراضي الصين جراء انتشار فيروس كورونا.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية أعلن مستشار رئيس الوزراء عمران خان لشؤون الصحة العامة جعفر ميرزا، خلال مؤتمر صحفي، استئناف الرحلات الجوية مع الصين بعد تعليقها الجمعة.

وأضاف "استقبلت شخصياً مسافرين وصلوا من الصين هذا الصباح. تحققت من النظام كاملاً خطوةً بخطوة ولم نلحظ وجود أي شخص يشتبه بإصابته بالمرض".

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وهناك بين 28 ألف و30 ألف باكستاني في الصين، غالبيتهم من الطلاب، بينهم 500 في ووهان (وسط) بؤرة انتشار وباء كورونا.

وعززت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم، ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.

وأوضحت المنظمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنها أشارت إلى أنها لا توصي بأي قيود على السفر.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قررت السلطات الجزائرية، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى الصين، كما أعلنت الخارجية الأوكرانية، إجلاء رعاياها من الصين، بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بعد تفشي فيروس كورونا.

وتشهد الصين، منذ مطلع العام الجاري، تفشي فيروس "كورونا"، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة نحو 362، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و491 حالة، بحسب إحصاءات رسمية.