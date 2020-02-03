أردوغان القاتل.. قصف تركي على إدلب يسفر عن مقتل 76 جنديا سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

نقلت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوله إن القوات التركية قصفت 54 هدفا في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا و ”قتلت“ 76 جنديا من قوات الحكومة السورية.



ونقلت الوكالة عن آكار قوله أيضا إن القوات المسلحة التركية اتخذت ”كل أشكال الإجراءات“ في إدلب مضيفا أن أنقرة أخطرت موسكو التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت أنقرة قالت في وقت سابق اليوم إن قصفا سوريا أدى إلى مقتل خمسة جنود أتراك في إدلب، وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ترد على مقتل الجنود.