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مشروعات مركز الملك سلمان تدعم 46 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أوجه التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في العمل الإنساني خلال لقائه بمقر المركز بالرياض أمس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وتناول الجانبان سبل التعاون والشراكة الدولية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية.

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وأبرز الدكتور الربيعة للوفد الأمريكي الزائر الأدوار والأعمال الإغاثية والإنسانية التي يؤديها المركز، مبينا بأن مشروعات المركز وصلت إلى 46 دولة حول العالم بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، موضحا أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشروعات.

بدوره أشاد السفير الأمريكي بالأعمال الإنسانية الجليلة التي ينهض بها المركز، منوها بالعلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

من جانب آخر عقد أمس الاجتماع التنسيقي الأول مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وذلك في إطار متابعة مساهمة المملكة المقدمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لـ 2019م، وركز على متابعة المشروعات التي يتم تمويلها من المنحة السعودية والتعرف على التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع، وتقييم أثر تلك المشروعات على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.