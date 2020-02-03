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3 آلاف حقيبة شتوية وسلال سعودية لباكستان والصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - إسلام آباد

تحركت السعودية لإغاثة المتضررين والمحتاجين في باكستان والصومال، ووزعت نحو 3 آلاف حقيبة شتوية وسلة غذائية.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلا للمملكة 1,960 حقيبة شتوية في مديرية شيقر بإقليم جلجت بلتستان، ومديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 9,800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وسلم المركز 1,500 سلة غذائية تزن 157 طنا لمتضرري الفيضانات في محافظة جوب وين بإقليم جوبا السفلى بجمهورية الصومال، يستفيد منها 9,000 فرد بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.

وتأتي المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في عدد من الدول المحتاجة.