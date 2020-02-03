شكرا لقرائتكم خبر

6 قتلى في صفوف الأتراك بإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس ارتفاع عدد قتلاها بنيران قوات النظام في سوريا إلى 6 أفراد، وذكرت أن أحد القتلى موظف مدني.

وأعلنت الوزارة مقتل ما لا يقل عن 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين جراء قصف مكثف شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد على إدلب شمال غرب سوريا.

وتوجه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى الحدود مع سوريا لتقييم الوضع.