6 قتلى في صفوف الأتراك بإدلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أنقرة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس ارتفاع عدد قتلاها بنيران قوات النظام في سوريا إلى 6 أفراد، وذكرت أن أحد القتلى موظف مدني.
وأعلنت الوزارة مقتل ما لا يقل عن 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين جراء قصف مكثف شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد على إدلب شمال غرب سوريا.
وتوجه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى الحدود مع سوريا لتقييم الوضع.
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