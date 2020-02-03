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رايتس رادار: الحوثيون حولوا اليمن لحدائق موت بـ580 قتيلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة، عدن

فيما تمكن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» من نزع 127483 لغما حوثيا وذخيرة إيرانية الصنع منذ انطلاقته وحتى نهاية يناير الماضي، بينها أكثر من 7 آلاف لغم خلال شهر واحد، حملت منظمة رايتس رادار الهولندية الحقوقية الدولية ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية مقتل 580 ضحية، بينهم 104 أطفال و60 امرأة، انفجرت فيهم ألغام.

وقالت المنظمة في تقرير عن ضحايا الألغام في اليمن تحت عنوان «اليمن: حدائق الموت»، والذي تضمن أرقاما مهولة وقصصا مرعبة عن الضحايا الذين تعرضوا لانفجار هذه الألغام بأجسادهم خلال الحرب الراهنة في اليمن، والتي أكملت عامها الخامس، إن «الصراع المسلح الذي يشهده اليمن منذ 2014 ولا يزال مستمرا جرت فيه أكبر عملية زراعة للألغام الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة والمتفجرة في تاريخ اليمن الحديث». وتحتل جماعة الحوثي المركز الأول في المسؤولية عن سقوط العدد الأكبر من ضحايا الإعاقة والإصابة، بعدد بلغ 457 ضحية، بينهم 288 رجلا و113 طفلا و56 امرأة.

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وطالبت المنظمة الأمم المتحدة باستخدام صلاحياتها في ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي لوقف زراعة الألغام بكل أنواعها.

وطالبت رايتس رادار بترتيب إعادة النازحين والمهجرين اليمنيين، وتأمين مناطقهم من تهديد الألغام. ودعت كل الأطراف إلى الكف عن استهداف المدنيين، والالتزام بقواعد الاشتباك وقانون الحرب، وعدم إقحام المدنيين في أي صراع مسلح.

في غضون ذلك فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في حي منظر جنوب مدينة الحديدة غرب البلاد.

إحصائية رايتس رادار الهولندية: