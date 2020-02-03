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غارات التحالف تضرب الحوثيين في مأرب والجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

شنت مقاتلات التحالف العربي أمس سلسلة غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق اليمن، واستهدفت مواقعهم في منطقة سدبا بمديرة المتون والغيل بالجوف ومجزر بمأرب.

وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في نهم، والجوف، ونجحت قوات الشرعية في استعادة مواقع مهمة من الميليشيات، وسيطرت على قرن عيقب الاستراتيجي المحاذي لجبال يام، مما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين، وتأتي أهمية السيطرة على جبال عيقب كونها تعد خط إمداد مهما للميليشيات.

وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي، تلقت فيها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي مديرية الغيل، أفشلت قوات الجيش هجوما حوثيا على مواقعها في جبال يام جنوب المديرية، وسيطرت على عربة مدرعة وأعطبت عربتين أخريين.

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في الوقت نفسه، كثف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت ونائبه معين شريم من لقاءاته بقيادات ميليشيات الحوثي خلال زيارته الثانية خلال أسبوع لصنعاء، لمناقشة تخفيض التصعيد العسكري والتهدئة وإفساح المجال للجهود السياسية، وستتطرق لقاءاته إلى مسألة الجسر الجوي الطبي الذي كان من المقرر تدشينه أمس، علاوة على الدفع باتجاه إحراز تقدم جديد في ملف تبادل الأسرى.

من جهته، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني المزاعم التي تروج لها وسائل إعلام حوثية عن لقاءات بين محافظ مأرب والحوثيين تهدف «لاصطناع انتصارات وهمية، وخلق شرخ بين المكونات الوطنية»، وقال في سلسلة تغريدات على تويتر «ننفي جملة وتفصيلا الأكاذيب التي تروج لها عدد من وسائل الإعلام الحوثية عن عقد لقاءات أو محادثات أو وساطات مباشرة أو عبر وسطاء بين قيادة محافظ محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع مرتزقة إيران (الميليشيات الحوثية).

وأوضح الوزير الإرياني ‏أن الوفد الحكومي المفاوض هو المخول بملف الحوار مع الميليشيات الحوثية، بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث، وأضاف «لا يمكن بأي حال من الأحوال خيانة دماء الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم لاستعادة الدولة والجمهورية ومن أجل عزة وكرامة اليمنيين».

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