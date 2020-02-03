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جيش الاحتلال يعتقل 4 شباب في الخليل ونابلس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الخليل

اعتقل جيش الاحتلال أمس أربعة فلسطينيين من محافظتي الخليل ونابلس.

وأفادت مصادر محلية في المحافظتين بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وداهم منازل عدة، واعتقل الشاب كنعان زلموط مسؤول قسم المياه في بلدية البلدة، والأسير المحرر معروف نايف حنني، بعد أن داهم منزليهما وعاث فيهما خرابا.

وفي السياق ذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، محمد عوض أن جيش الاحتلال اعتقل الفتى نديم هيثم محمود الصليبي خلال اقتحام منطقتي حارة بحر والبقعة في البلدة، فيما اقتحم جيش الاحتلال أحياء عدة بمدينة الخليل، واعتقل الشاب إسلام موسى عبدالخالق سدر واقتاده إلى جهة غير معلومة.