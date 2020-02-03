استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الأردني وليد الحديد، في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق، كما جرى عرض الاوضاع العامة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان استقبل سفير الاردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.