إعادة فتح طريق دير القطارة بعد قرار القاضية عون تخلية موقوف من البلدة

أقدم أهالي بلدة ميفوق القطارة على إعادة فتح الطريق المؤدية الى دير القطارة، بعد أن أقفلوها ظهرا بالسواتر الترابية، وذلك بعد قرار النائبة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ ب​إخلاء سبيل​ ابن البلدة ع.ح، الذي كان اوقف على خلفية دعوى ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ بحقه، لوضعه منزلا جاهزا على ارض تابعة للرهبانية والسكن فيه.

وقد تم الاتفاق على حل قضية المنزل المذكور بين رئيس ​البلدية​ ومختاري البلدة والمسؤولين الكنسيين.