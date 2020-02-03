معلومات الـ"أن بي أن":سندات الدين ستدفع في وقتها ولن يعاد هيكلتها

أكدت معلومات الـ"أن بي أن" أنه "بعد ان تنال ​الحكومة​ الثقة، سوف تشكل لجنة طوارئ إقتصادية، وجاء هذا الطرح بعد الاجتماع المالي الذي عقده رئيس الحكومة حسان دياب مع حاكم مصف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ صباح اليوم".

وبالرغم من تكتم المعنيين على مضمون الاجتماع المالي، أشارت المصادر الى انه "تم البحث في ديون لبنان باليويرو بوند، ومستحقات لبنان المالية في شهر اذار، وايار، وحزيران"، مؤكدة أن "سندات الدين ستدفع في وقتها ولن يعاد هيكلتها ولا تدويرها".