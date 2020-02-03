أكدت معلومات الـ"أن بي أن" أنه "بعد ان تنال الحكومة الثقة، سوف تشكل لجنة طوارئ إقتصادية، وجاء هذا الطرح بعد الاجتماع المالي الذي عقده رئيس الحكومة حسان دياب مع حاكم مصف لبنان رياض سلامة صباح اليوم".
وبالرغم من تكتم المعنيين على مضمون الاجتماع المالي، أشارت المصادر الى انه "تم البحث في ديون لبنان باليويرو بوند، ومستحقات لبنان المالية في شهر اذار، وايار، وحزيران"، مؤكدة أن "سندات الدين ستدفع في وقتها ولن يعاد هيكلتها ولا تدويرها".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الـ"أن بي أن":سندات الدين ستدفع في وقتها ولن يعاد هيكلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.