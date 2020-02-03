أفادت قناة "أو.تي.في." بأن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ إتصل ب​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وأطلعه على الانتهاء من صياغة ​البيان الوزاري​ وتم الاتفاق على موعد جلسة ل​مجلس الوزراء​ في بعبدا لمصادقة البيان قبل تحويله الى ​مجلس النواب​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر OTV: دياب اتصل بالرئيس عون وأبلغه بانتهاء صياغة البيان الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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