أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن سقوط جريح جراء انقلاب مركبتين على اوتوستراد الصفرا قبل معمل السجاد - المسلك الشرقي سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: جريح نتيجة إنقلاب مركبتين على أوتوستراد الصفرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.