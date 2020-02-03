أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، ان "دورية تابعة للأمن العام اللبناني أوقفت (ا.ا)، وذلك بجرم تزوير ​جواز سفر​ باسم (غ.ر) والتحقيق جار لإجراء المقتضى القانوني بحقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الامن العام في حاصبيا يوقف شخص بجرم تزوير جواز سفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.