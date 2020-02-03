مشرفية: وضعت بعض اللمسات على البيان الوزاري والفقرة السياسية لم تتغير

اشار وزير ​السياحة​ والشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الوزارية لصوغ ​البيان الوزاري​، الى انه وضع بعض اللمسات على البيان الوزاري، واوضح ان الفقرة السياسية لم تتغير والتعديلات ليست جوهرية.

واوضح مشرفية بأن الاجراءات الضريبية والرقابية ستطال من كان يعفى ويتهرب من الضرائب.