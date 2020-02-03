اشار وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري، الى انه وضع بعض اللمسات على البيان الوزاري، واوضح ان الفقرة السياسية لم تتغير والتعديلات ليست جوهرية.
واوضح مشرفية بأن الاجراءات الضريبية والرقابية ستطال من كان يعفى ويتهرب من الضرائب.
كانت هذه تفاصيل خبر مشرفية: وضعت بعض اللمسات على البيان الوزاري والفقرة السياسية لم تتغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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