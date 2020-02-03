حب الله: ما تسرّب عن البيان الوزاري سترون شيئاً مختلفاً عنه تماماً

اشار وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الوزارية لصوغ ​البيان الوزاري​، الى ان ما تسرّب عن البيان الوزاري سترون شيئاً مختلفاً عنه تماماً. إضغط للمزيد

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