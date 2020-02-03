هاجم عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​، النائب السابق ​وليد جنبلاط​ دون أن يسميه، وذلك خلال تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي. وقال أسود في تصريحه: "يا بيك يا بيك بين فرق سعر النفط و فرق سعر الترابة و كامل ​صندوق المهجرين​ لم نجدك بريء فكيف باجراس الكنائس و حجارتها المنقولة و المرصوفة على طرقات مختارة ​الشوف​ و لكن المؤكد ما فعلته لمالك مطعم نصر على ​الروشة​ ام نسيت...انتخابات رئاسية مبكرة باحلامك ..فك سطوتك عن أصوات المسيحيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسود: "بيك يا بيك.. فك سطوتك عن أصوات المسيحيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.