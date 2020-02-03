أمين سر المجلس المذهبي ادعى ضد مجهول بعد ترويج اخبار ملفقة بحقه

أصد امين سر ​المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز​، المحامي نزار البراضعي، بياناً أعلن فيه انه "تقدم برفقة المحامي ​نشأت الحسنية​، بشكوى امام ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​بيروت​ ضد مجهول، بجرم القدح والذم والتشهير وتلفيق ​الأخبار​ الكاذبة بحقه، وقد أخذت الشكوى مسارها القانوني". إضغط للمزيد

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